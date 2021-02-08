Под Волгоградом на карантин по АЧС закрыли охотничье хозяйство

Фото администрации ВО.

В Волгоградской области, что ни день, то новая напасть. Не успели выдохнуть от коронавируса, как в сельских территориях стали фиксировать вспышки Африканской чумы свиней. Вот, на днях новый очаг АЧС обнаружили в Кумылженском районе. Причем вспышку зафиксировали в охотничьем хозяйстве.

- 2 февраля в е охотхозяйстве «Глазуновское» Кумылженского района обнаружили несколько трупов диких кабанов. Был отобран патологический материал и результаты лабораторных исследований подтвердили, что эти кабаны были инфицированы африканской чумой свиней, что и привело к их гибели, - рассказали «КП-Волгоград» в территориальном управлении Россельхознадзора.

На человека эта болезнь не переходит, но для животных – смертельна и очень опасна, так как лечения не существует, а вероятность распространения очень высока. Поэтому на территории охотничьего хозяйства ввели строгий карантин.

Отметим, что это уже не первый случай АЧС, обнаруженный в Волгоградской области в 2021 году. Буквально в конце января вспышка АЧС была зафиксирована в одном из хуторов Котовского района.