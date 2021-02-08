Самой молодой было 37 лет: 4 женщины и 1 мужчина умерли от коронавируса в Волгоградской области

Ежедневно число смертей от ковида увеличивается в Волгоградской области Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Волгоградской области с каждым днем растет число жертв коронавируса. Количество смертей достигло 654. За последние сутки подтвердились 5 летальных исходов. Ковид стал смертельным для одного мужчины и четырех женщин, самой молодой не было еще и 40 лет.

37-летняя волгоградка обратилась за медпомощью на третий день болезни. Ее госпитализировали в 15-ю больницу. У пациентки были хронические инфекционные заболевания, а также кроветворной системы и желудочно-кишечного тракта. Через 4 дня недомогания 64-летняя жительница Камышина оказалась в городской больнице №1. У нее были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Еще одна камышанка оказалась в инфекционном госпитале уже в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в больницу Фишера в Волжский. Медики не смогли установить дату и способ заражения 60-летней пациентки с проблемами сердца и эндокринной системой.

Пыталась победить болезнь самостоятельно 64-летняя жительница Николаевского района. Но ей становилось только хуже, и она все же обратилась к медикам. Ее положили в ЦРБ. Но время было упущено. После нескольких дней самолечения оказался в стационаре и 58-летний житель Суровикинского района. Однако спасти пациента в Калачевской ЦРБ не смогли.

За последние сутки в Волгоградской области выявили 237 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших традиционно в Волгограде – еще 115 человек. Также в тройке антилидеров сегодня Волжский и Городищенский район. Всего 8 февраля положительные результаты тестов пришли жителям 20 районов региона.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 8 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заболевших 2 грудничка и 22 ребенка от одного до 17-ти лет. Больше всего заразившихся в возрасте 30-49 лет – 69 человек. Также подхватили вирус 32 волгоградца 18-29 лет, 51 житель 50-64 лет и 61 пенсионер старше 65-ти.