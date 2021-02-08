В Волгограде замдиректора завода нелегально вывозил за границу запчасти для военной техники

Сотрудники волгоградского управления УФСБ и коллеги из астраханской таможни раскрыли преступную схему, по которой заместитель директора волгоградского завода нелегально поставлял в Беларусь комплектующие для военной техники. На подозреваемого завели два уголовных дела и грозит ему до 12 лет колонии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в федеральной таможенной службе, замдиректора завода, расположенного в Волгоградской области, переправлял в Беларусь кварцевые резонаторы, которые применяются в производстве военной техники.

- В течение трех лет – с 2016-го по 2019-й - комплектующие отправляли с помощью международных почтовых отправлений. В общей сложности за границу было вывезено порядка 600 кварцевых резонаторов. Установлено, что волгоградское предприятие оборонного комплекса не обращалось за разрешительными документами (лицензиями, выписками из перечней), которые позволяли бы отправлять секретный товар за границу, - уточняют в ведомстве.

Астраханская таможня завела 2 уголовных дела на замдиректора волгоградского завода, его обвиняют в «контрабанде продукции военного назначения». Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы и штраф - до 1 миллиона рублей (либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет).

- Следствие продолжается, - уточняют в федеральной таможенной службе.