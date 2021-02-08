Работающие пенсионеры в Волгограде хотят быть руководителями и зарабатывать не менее 30 тысяч

Волгоградские пенсионеры ищут работу на пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При наступлении пенсионного возраста жители Волгограде не планируют бросать работу. То ли не хотят много отдыхать, то ли материальный вопрос заставляет не прекращать трудовую деятельность. Портал Superjob провел исследование, итогом которого стало, что волгоградские пенсионеры хотели бы продолжить работать, причем на руководящих постах. При этом 69% женщин-пенсионеров надеются быть востребованными по своей специальности. У мужчин этот показатель равен 89%. Также они часто рассматривают должности инженеров и охранников, а женщины предпочитают работать оператором call-центра и бухгалтером.

Получать зарплату на пенсии мужчины хотят не ниже 40 тысяч рублей в месяц. Кстати, в целом на рынке труда волгоградцы оптимальным заработком считают 50 тысяч. Ожидания у женщин пенсионного возраста такие же, как и у всех работающих жительниц Волгограда. Зарплата, по их мнению, должна быть 30 тысяч рублей в месяц.

Всего в Волгограде женщин и мужчин-пенсионеров по 4% от общей доли соискателей работы в возрасте от 18 лет. Согласно исследованию, по всей стране около 27% россиян собираются продолжать работать на пенсии. Такие данные специалисты подготовили после анализа 32 тысяч интернет-резюме соискателей пенсионного возраста, размещенных в течение двух последних месяцев.