Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Выгода Плюс»

Фото: Банк "Уралсиб"

Срочный вклад «Выгода Плюс» - сезонный. Его предлагает банк Уралсиб, и открыть вклад можно в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей. Он может быть размещен как на 200 дней, так и на более длительное время. Причем разделен вклад на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней. Еще приятная особенность нового сезонна вклада в том, что для каждого процентного периода устанавливается отдельная ставка, а по истечении срока она меняется на ставку следующего процентного периода.

Если вклад открывать в Интернет-банке и мобильном банке, ставки увеличиваются и составляют за последний процентный период до 6,0% годовых. Если приходить в офис банка, она будет чуть ниже - до 5,8% годовых. Средняя же процентная ставка за полный срок вклада составит до 5% годовых.

В «Выгоде Плюс» пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты можно получить в конце срока вклада, их переводят на отдельный счет. Есть и досрочное востребование. Оно производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). /А вот продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

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Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»