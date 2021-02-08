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Коронавирус Covid-19

Профессор волгоградского медунивера о второй прививке от COVID-19: «Поднялась температура до 39,2»

Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ Наталья Латышевская рассказала о своем опыте вакцинации
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В регионе с января началась массовая вакцинация от коронавируса.

В регионе с января началась массовая вакцинация от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже многие жители Волгоградской области сделали прививку «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции. Некоторые завершили полный курс вакцинации, состоящий из двух этапов с разницей в 21 день. Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии ВолгГМУ Наталья Латышевская среди тех, кто успел пройти две стадии. Профессор поделилась личным опытом и рассказала о последствиях.

- Первая инъекция «Спутник V» – 16 января - никаких последствий, кроме незначительной болезненности в месте инъекции в течении одного дня. Вторая инъекция – 5 февраля. Здесь немножко посложнее: к вечеру поднялась температура до 39,2, познабливало, более никаких симптомов, - рассказала Наталья Латышевская.

Отметим, что массовая прививочная кампания от COVID-19 началась в Волгоградской области в январе 2021 года. В регион поступило несколько десятков тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».