Едва не убил вилкой: волгоградец напал на женщину в подъезде ее дома

Женщина получила травмы. Фото: Юлия Данильченко

Инцидент случился в Советском районе Волгограда: 46-летняя женщина, возвращаясь домой, стала жертвой неизвестного мужчины прямо на лестничной площадке многоэтажки. По словам потерпевшей, незнакомец подошел к ней вплотную, достал вилку и несколько раз ударил в область грудной клетки.

- Когда злоумышленник ушел, она почувствовала сильную боль и увидела кровь. О произошедшем сообщила своему брату, который вызвал скорую помощь и полицейских, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники отдела полиции №6 задержали 21-летнего подозреваемого. Он оказался сильно пьян и даже не смог толком объяснить, по какой причине проявил агрессию в адрес прохожей. Но ему грозит стать фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ведь медики диагностировали у жертвы нападения «открытое непроникающее ранение верхней трети грудной клетки справа».