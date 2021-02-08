Снегопад, ледяной дождь, штормовой ветер и 20 градусов мороза: в Волгограде 9 февраля испортится погода

Во вторник Волгоград и область ожидают снегопад и ледяной дождь с ураганом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоград и область готовятся к очередному испытанию погодой. В регион вернулись морозы и дует штормовой ветер. Однако это не все, чем может удивить волгоградцев третий зимний месяц. В Волгограде и области 9 февраля будет облачно с прояснениями. В ночные часы местами пройдет снег от слабого до умеренного. А уже днем во вторник осадки будут на всей территории региона и сильными. Причем ожидается не только снегопад, но и ледяной дождь. При морозе дороги и тротуары станут одним катком. Поэтому автомобилистам нужно ездить аккуратней, чтобы не угодить в ДТП. А пешеходам лучше идти осторожней, чтобы не стать посетителем травмпункта. В отдельных районах региона метель, туман, гололедно-изморозевые явления.

9 февраля подует сильный юго-восточный ветер. Если ночью его скорость составит 6-11 метров в секунду, то завтра днем – до 23 метров в секунду, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. По области в ночные часы температура воздуха составит 8-13 градусов мороза. Местами столбики термометров упадут до отметки -20. Завтра днем 7-12 со знаком «минус».

В Волгограде ночью температура будет 10-12 градусов. Днем во вторник – 5-7 мороза.