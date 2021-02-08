Полицейские поймали астраханца, который в Волгоградской области украл у фермера 14 миллионов

Теперь вору грозит длительный тюремный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские полицейские задержали астраханца, который подозревается в краже 14-ти миллионов рублей. Преступление произошло в июле прошлого года в Волгоградской области. Чтобы украсть такую сумму, мужчине понадобилось совсем немного времени. О пропаже денег в полицию заявил фермер. Он сообщил, что вышел из дома на пару часов. И за это время кто-то пробрался к нему, взломал металлический сейф и обчистил его. Все деньги – это прибыль от фермерской деятельности. Вора удалось найти спустя полгода в соседнем регионе.

Полицейские поймали 53-летнего жителя Астраханской области на его малой родине. Мужчину ранее уже судили за кражи. Он признался, что обворовал фермера. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, астраханец потратил деньги на покупку дорогостоящей недвижимости. Но жить он вряд ли там будет. Мужчину взяли под стражу. За кражу ему грозит до десяти лет лишения свободы.