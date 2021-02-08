«Займы всем в Волгограде»: УФАС накажет издание за ложную рекламу финансовых услуг

Реклама финансовых услуг, размещенная в электронном виде от лица издания «Из рук в руки», оказалась ложной. Такая информация поступила из Южного главного управления Центрального Банка России и стала поводом для возбуждения административных производств. Как оказалось, за объявлениями «Займы всем в Волгограде», «Занимаете деньги онлайн?», «Помощь в получении кредита всем гражданам РФ без отказа» под видом лицензированных банков скрывались «черные кредиторы».

- Владелец сайта пояснил антимонопольному органу, что для размещения информации на сайте существует определенная процедура, которая не предусматривает проверку достоверности сведений, которые будут размещены на нем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС.

Все же рекламораспространителю придется как минимум больше не публиковать недостоверные сведения, а как максимум – ответить по закону по трем эпизодам.