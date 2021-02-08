Монтируют кровлю: на юге Волгограда строится новая школа

На улице Засекина в Кировском районе Волгограда продолжают строить школу на 800 мест: подрядчик приступил к монтажу кровли. Общая площадь крыши – 2,5 тысячи квадратных метров. В работе используют современные материалы, устойчивые к влаге и морозам. Финишным слоем станет наплавляемый материал: он надежно «приклеится» к поверхности, защитит от солнца и других негативных факторов. Одновременно ведется работа внутри здания.

- Система электроснабжения смонтирована уже на 70 процентов, завершен монтаж вентиляции в цокольном помещении. Также на 90 процентов произведено остекление здания ПВХ окнами и на 70 процентов завершено возведение межкомнатных перегородок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в новой школе предусмотрено 33 класса, медицинский блок (там будут кабинеты психолога и стоматолога), также столовая на 400 человек и актовый зал почти за 300 мест. Для детей сделают библиотеку и читальный зал, спортзал оборудуют современным инвентарем, а рядом со зданием школы построят стадион и спортгородок, где ребята смогут сдавать нормы ГТО.