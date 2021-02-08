Камышанин за рулем «Тойоты» сбил двух пешеходов

Пешеходов госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

В воскресенье, 7 февраля, невнимательный 27-летний житель Камышина, катаясь на «Тойоте Авенсис», чуть не загубил жизни 20-летней девушки и 19-летнего юноши, которые угодили под колеса его иномарки. При этом пешеходы находились на «зебре».

По предварительно информации, водитель ехал по улице Некрасова в сторону Ленина. Напротив дома №11 он по улице 3 микрорайон он и сбил сразу двух людей. Сразу после ДТП на место приехали инспекторы ГИБДД и медики. Врачи решили госпитализировать пострадавших.

- В результате ДТП пешеходы доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что в выходной день полицейские вывили 694 нарушителей правил дорожного движения, также задержали более двух десятков водителей подшофе и зарегистрировали три серьезные аварии, в которых пострадали люди.