Глава следкома РФ взял на личный контроль частые коммунальные аварии в Волжском

Накануне, 7 февраля, в Волжском произошла очередная коммунальная авария, которая вызвала такую волну недовольства среди местных жителей, что после сообщений об инциденте в СМИ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль происходящее.

- По данному факту поручено организовать доследственную проверку, в рамках которой тщательно установить все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за обслуживание трубопровода. По результатам – доложить в центральный аппарат ведомства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СК РФ.

Добавим, что коммунальные аварии в Волжском в последнее время случаются часто. Например, не в первый раз улица Оломоуцкая превращается в «миниатюрное озеро». А 3 января этого года из-за ЧП на трубопроводе с горячей водой два человека погибли, еще два пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.