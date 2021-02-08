Глава региона Игорь Артамонов встретился с представителями ресурсоснабжающих организаций

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Игорь Артамонов отметил, что получает много обращений от жителей по вопросам электро и теплоснабжения. В январе 2021 года в ЕДС поступило почти 2000 обращений, из которых 500 касались работы ресурсоснабжающих организаций. Основными причинами нарушения электроснабжения и теплоснабжения являются перегруженность сетей, износ оборудования, погодные условия.

«Поток жалоб не останавливается. Необходимо, чтобы Квадра, ЛГЭК ориентировались на обращения, регулярно отрабатывали каждую жалобу, поступающую на сайт и в ЕДС и отчитывались перед жителями», - сообщил Игорь Артамонов.

Участники совещания озвучили причины и статистику внеплановых отключений электроснабжения и теплоснабжения и представили варианты решения проблемы. Предлагается направить финансовые средства, заложенные в ремонтные и инвестиционные программы ресурсонабжающих организаций, в муниципальные образования с наибольшим количеством отключений, провести реконструкцию котельных, провести проверки совместно с «Россети Центр» по выявлению превышения заявленной максимальной мощности потребителями с дальнейшим составлением акта безучетного потребления электроэнергии.

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