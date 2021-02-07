Жителю Волгоградской области грозит 10 лет за кило наркотиков

До 10 лет тюрьмы грозит 41-летнему жителю Иловлинского района Волгоградской области: мужчина собрал дикорастущую коноплю недалеко от своего населенного пункта и изготовил из нее марихуану. Его поймали летом прошлого года: селянин как раз сушил растение внутри своей летней кухне. В момент задержания пояснил, что более килограмма наркотиков сделал для себя. Показания его были весьма убедительны.

За содеянное на него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Все это время он находился в СИЗО.

- После сбора всех необходимых доказательств, уголовное дело направлено в суд Иловлинского района Волгоградской области для рассмотрения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.