Пройди опрос: на Чуйкова в Волгограде планируют создать новое экопространство

В Центральном районе Волгограда у «Училища олимпийского резерва имени Дважды Героя Советского Союза Родимцева» планируют создать новое общественное экопространство. Но перед тем, как приступить к проектированию, инициаторы в лице властей города-героя, архитекторов Центра «ВЯЗ», организации «Городские реновации» решили опросить горожан: что именно они хотят видеть на этом месте?

Речь идет об участке на улице Чуйкова №53, где сейчас находится стихийная автостоянка. Автомобилисты за неимением парковочных зон оставляют там свои машины, поэтому территория если и является функциональной, то только для них.

При этом волгоградцы могут выразить свое мнение и проголосовать за то, чтобы превратить участок в уголок для семейного отдыха, прогулочную зону, детскую площадку или место для массовых мероприятий, а также оценить, насколько территория нуждается в озеленении.