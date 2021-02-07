В Волжском и Волгограде почти полторы сотни заболевших COVID-19

COVID-19 продолжает распространяться на территории Волгоградской области: 7 февраля число заболевших увеличилось на 241 пациента, большая часть приходится на Волгоград (107 случаев) и Волжский (40 случаев). Остальные заболевшие – из районов региона.

Актуальная информация о распространении коронавируса на 7 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди них Михайловский (плюс 15), Дубовский (плюс 11), Котельниковский (плюс 10). В Быковском, Серафимовичском, Среднеахтубинскиом и Фроловском по 7 случаев. В Николаевский плюс 6, Палласовском – плюс 5. Еще в 12 районах от 4 (Урюпинский – 4, Ленинский – 3, Котовский и Светлоярский по 2) до 1 пациента с подтвержденным ковидом (Алексеевский, Городищенский, Еланский, Иловлинский, Клетский, Нехаевский, Новоаннинский, Старополтавский).

Если говорить о возрастных категориях, то больше всего инфицированных среди волгоградцев от 50 до 64 лет (94 человека). В статистику попало семь детей от года до 14 лет, один подросток. Жителям региона напоминают, что при первых признаках заболевания лучше сразу обратиться за медицинской помощью.