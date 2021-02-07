За сутки коронавирус убил 6 волгоградцев

От коронавируса за сутки умерли еще шесть волгоградцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 7 февраля, еще 6 жителей Волгоградской области скончались от новой коронавирусной инфекции и вызванными ею осложнениями. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона.

Самым молодым из числа погибших стал 53-летний житель Волгограда. Поначалу он занимался самолечением, спустя четыре дня попал в ГБУЗ «ВОКИБ №1», где умер. Не смогли спасти 56-летнего жителя города-героя, который также пытался справиться с недугом в домашних условиях без медицинской помощи. Через три дня пациент попал в ГУЗ «КБСМП № 15» уже с поражением легких и в тяжелом состоянии. Аналогичная ситуация сложилась в Иловлинском районе: трое суток 60-летний мужчина находился дома, затем попал в ЦРБ, но спасти его не удалось.

В списке погибших – женщина 62 лет из Средней Ахтубы: она на 4 сутки обратилась к врачам, но было уже поздно. 64-летняя волжанка дома пробыла два дня, лишь потом вызвала «скорую». Несмотря на старания врачей ГБУЗ «ГКБ №3», она умерла. Последней жертвой ковида стала 77-летняя камышанка: ее лечили в больнице Фишера, однако из-за упущенного времени пациентка скончалась.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома, не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью к врача, - напоминают жителям.