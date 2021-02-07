Экономим электроэнергию: в Волгоградской области систему оповещения о ЧС ждет модернизация

В 2021 году в Волгоградской области обновят тридцатилетнюю систему информирования и оповещения людей о возможных чрезвычайных ситуациях. Модернизация потребовалась не только из-за «возраста», но и ради экономии электроэнергии. Как сообщают специалисты комитета информационных технологий, благодаря РАСИОН (региональная автоматизированная система информирования и оповещения населения) удастся втрое сократить потребление электричества.

- Помимо традиционных сирен и громкоговорителей, радиоточек в систему внедрят мобильное приложение, которое позволит жителям региона оперативно получать уведомления о чрезвычайных ситуациях на свой смартфон, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Сначала РАСИОН внедрят в Волгограде, Волжском и Камышине, а во втором полугодии подключат остальные районы области. К концу 2021 проект обещают полностью реализовать.