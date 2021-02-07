Волжанка попала под колеса маршрутки №6а

Женщину отвезли в больницу. Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло 6 февраля в Волжском: водитель маршрутки №6а по невнимательности сбил 48-летнюю женщину. Она получила травмы. Как установили прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД, тем вечером 64-летний мужчина ехал со стороны Мира в сторону Дружбы по улице Оломоуцкой. Салон микроавтобуса при этом был пуст. Волжанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, однако все равно попала под колеса транспортного средства. Мужчине предстоит объяснить, по какой причине он не заметил пешехода.

- В результате ДТП женщина с травмами доставлена в больницу, -рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки в Волгограде и области зарегистрировано пять аварий серьезных аварий, в которых пострадали люди. Также полицейские выявили 620 нарушений правил дорожного движения и поймали 15 пьяных водителей.