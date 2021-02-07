Из-за непогоды авиарейс «Краснодар – Волгоград» задерживается

Неблагоприятные погодные условия стали причиной незапланированной задержки авиасообщения между Краснодаром и Волгоградом. На онлайн-табло волгоградского аэропорта значится, что точное время вылета и прилета в оба направления под вопросом. Отметим, что в Краснодарском крае в ближайшие дни снегопады при минусовых температурах. Из-за этого возможны проблемы на взлетной полосе.

Так, рейс UT 308 (Краснодар - Волгоград) авиакомпании ЮТэйр был запланирован на 00:15 часов, однако расчетное время изменилось до 23:30 часов ночи понедельника, 8 февраля.

- Предварительно, вылет из Краснодара запланирован на 22:00, прилет в Волгоград в 23:30, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Международного аэропорта Волгограда».

Авиарейс UT 307 из города-героя в Краснодар также задерживается. По расписанию вылет должен был быть в 05:00 утра сегодня, но может затянуться до понедельника.