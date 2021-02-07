Поплыли: улицу Оломоуцкую в Волжском затопило из-за коммунальной аварии

7 февраля в Волжском из-за коммунальной аварии затопило улицу Оломоуцкую. Уровень воды на проезжей части такой, что местами она выходит за бордюры. Волжане возмущаются: это не первый случай, когда именно Оломоуцкая превращается в «миниатюрное озеро». При этом оставляют комментарии в соцсетях, что в многоэтажках или нет воды, или слабый напор. Некоторые отмечают, что «потом счета за воду выставляют такие, что хоть кредит бери». Другие шутят, что «вечером будет каток».

Ответственный за водопровод «Водоканал» пояснил, когда устранят неполадки.

- В лучшем случае на устранение аварии уйдет два-три часа. Если возникнут сложности, то максимум до восьми вечера все наладят, - прокомментировали «КП-Волгоград» в аварийной службе МУП «Водоканал города Волжского».

Отметим, что еще 5 февраля улицу частично перекрыли.

- Дорожные службы перекрыли участок дороги в районе детской поликлиники № 2. Движение транспорта от проспекта Дружбы до улицы Мира и в обратном направлении осуществляется по двум полосам четырехполосной дороги – по одной полосе в каждом направлении, - сообщили на днях в администрации города-спутника. При этом сроки возобновления движения пока неизвестны.