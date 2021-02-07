В центре Волгограда у школы вспыхнул вагончик: никто не пострадал

ЧП произошло ровно в полночь 7 февраля в Центральном районе Волгограда на улице Ткачева: рядом со школой «Поколение» внезапно вспыхнул вагончик размером около двадцати квадратных метров. Очевидцы позвонили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы и сообщили о происшествии. Стоит отметить оперативность сотрудников МЧС.

- Пожарные расчеты 3-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:08 часов. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Однако местные жители, ставшие очевидцами, успели снять на видеокамеру происходящее. Пожар был, действительно, серьезным, но благодаря работе спасателей его удалось быстро ликвидировать. Эксперты уже установили причину случившегося – короткое замыкание электропроводки.

Волгоградцам напоминают: в случае ЧП необходимо звонить на «101».