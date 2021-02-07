Помогите найти: в Волжском бесследно пропал 38-летний мужчина

В Волжском вот уже почти две недели, а именно с 25 января этого года, ищут 38-летнего Сергея Самарчука: в тот день он ушел из дома и не вернулся. На звонки не отвечал. Обеспокоенные родственники заявили в полицию. Правоохранители вместе с волонтерами делают все возможное, чтобы отыскать волжанина. Известно, что ростом мужчина около 180 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Как уточнили родственники, на затылке есть залысина.

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространили в соцсетях ориентировку на пропавшего. Сообщается, во что был одет Сергей, уходя из дома. На нем была дутая курточка серого цвета, спортивный костюм, кроссовки и черная шапка.

Жителей региона, которые что-то знают о пропавшем, просят обратиться в полицию или сообщить информацию по указанным на ориентировке номерам.