Под Волгоградом в сгоревшей летней кухне погиб 55-летний селянин

Минувшие сутки для спасателей Волгоградской области выдались «жаркими»: им пришлось тушить десяток серьезных ЧП в частных домах и многоэтажках, вагончики, строительный мусор, бани. Не обошлось без жертв. В хуторе Стареньком в Среднеахтубинском районе средь бела дня вспыхнула летняя кухня размером 72 квадратных метра.

Очевидцы сообщили о ЧП в МЧС, на место приехали пожарные. В это время 55-летний мужчина по неясным причинам оказался внутри: возможно, он и сам пытался затушить огонь.

- Пожарные расчеты 19-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:59 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Мужчина скончался на месте происшествия. Волгоградцев просят соблюдать все меры пожарной безопасности и в случае ЧП звонить по номеру «101».