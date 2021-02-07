Мусор – в переработку, деньги – на корм: в Волгограде волонтеры «Дино» собирают отходы

Необычный способ заработка на корма для собак придумали волонтеры приюта "Дино". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не только о собаках, но и об экологии заботятся волонтеры волгоградского приюта «Дино»: теперь каждый житель города-героя может раздельно собрать бумагу, стекло, металл и подарить его зоозащитникам. Те сдадут отходы в переработку, а вырученные средства пойдут на содержание более 400 питомцев, обитающих на территории «Дино».

- Наш «Дино-эколог» приедет и заберёт у вас раздельный мусор, сдаст на переработку и приобретёт на эти средства корм для жителей города собак! – таким объявлением поделились зоозащитники на официальной страничке в соцсетях, где оставили контакты.

Напомним, в Волгограде и области непростая ситуация с бездомными собаками: их число колеблется по предварительным оценкам от 20 до 30 тысяч особей. Зоозащитники при поддержке властей и единомышленников реализуют программу «Гуманное соседство»: животных отлавливают, прививают, стерилизуют и с биркой на ухе выпускают в место прежнего обитания. Такие собаки считаются неагрессивными.