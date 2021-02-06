До 19 градусов мороза ожидают в Волгоградской области 7 февраля

К морозной погоде волгоградцам придется привыкать - это надолго. Фото: Анна ШИПИЛИНА

После непривычно теплого начала и нескольких температурных рекордов февраль в Волгограде и области все же показал, что он зимний месяц. А уже в ночь на воскресенье местами ударит мороз до – 19 градусов.

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, в воскресенье будет облачно, но все же временами будет выглядывать солнце. Ночью в области подморозит до -7...-12º, в Волгограде до -10 градусов, местами похолодает до -19º. Утром местами в Волгограде и области пройдет небольшой снег. Днем снежинки временами тоже будут срываться. На севере региона будет до 15 градусов мороза, в Волгограде ожидается более мягкая погода – до минус 8 градусов.

Но воскресный мороз покажется волгоградцам куда сильнее, ведь скорость ветра будет достигать 6 – 12 метров в секунду. А в отдельных районах Волгоградской области порывы леденящего ветра будут достигать 18 м/с. Так что, если соберетесь прогуляться по морозу, не забудьте шарфы и перчатки.

К такой погоде придется привыкать, ведь с середины следующей недели морозы будут еще крепче – до минус 25 градусов по области, до минус 20 в Волгограде.