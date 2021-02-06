Сторонники волгоградского времени готовят новую волну обращений

Многие волгоградцы не хотят жить по московскому времени. Фото: Александр КУЛИКОВ

Сторонники волгоградского времени не собираются мириться с возвращением в московский часовой пояс и собирают единомышленников. Помимо подготовки к новому референдуму о времени в Волгоградской области они готовят новую волну обращений и жалоб в приемные депутатов и чиновников всех уровней.

- Областным депутатам и депутатам Госдумы (особенно Комитету Госдумы по охране здоровья, который курирует вопросы перевода времени в регионах) очень важно знать ваше мнение при каком исчислении времени проживать наиболее комфортно, - отмечают в группе «Волгоградское время».

Завалить жалобами и аргументами в пользу местного времени через электронные приемные волгоградцам предлагают не только областную и государственную думы, Совет Федерации, правительство страны и минпромторг, но и администрацию области, и общественную палату региона.

Ну а тех, кто готов поучаствовать в сборе подписей за проведение нового референдума о времяисчислении в своем районе, просят заявить об этом по электронной почте n-vremya@bk.ru.

Напомним, по итогам референдума 2018 года большинство волгоградцев проголосовали за местное время и с осени регион стал жить на час вперед от столицы. Но спустя два года на основании трех обращений депутаты решили повернуть время вспять. С 27 декабря 2020 года Волгоградская область снова живет по московскому времени.