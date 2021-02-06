Дело о сносе скандального фуд-корта в центре Волгограда заново рассмотрят в суде

Уродливый фуд-корт закрывает вид на красивые здания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Центральный районный суд Волгограда начал заново рассматривать дело о сносе скандального фуд-корта в Банковском переулке рядом с Центральным рынком Волгограда. «Рассмотрение дела начато с начала», - сообщается на сайте суда. Причиной такого решения стало вступление в процесс третьих лиц. А их в этом деле немало. Следующее заседание по делу о сносе принадлежащей жене председателя гордумы уродливой постройки назначено на 14 часов 15 февраля.

Напомним, после того, как в Банковском переулке у Центробанка снесли павильоны и осенью 2019-го года начали строить на этом месте двухэтажный сарай, возмутились волгоградцы. Здание уродовало облик центральной улицы города. А после прокуратура потребовала признать фуд-корт в центре Волгограда незаконной постройкой и снести, так здание оказалось в технической зоне метрополитена.

Как сообщает «КП-Волгоград», в суде ответчиками по делу стали администрация Волгограда и ООО «Проспект». В качестве третьих лиц привлекли управление государственной экспертизы проектов, кадастровую службу, госстройнадзор, ООО «Концессии водоснабжения» и МУП «Метроэлектротранс».