Волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

ДТП случилось осенью 2020 года. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области следователи Новоаннинского райотдела МВД завершили расследование уголовного дела виновника смертельного ДТП, которое произошло 17 сентября 2020 года. За гибель женщины 67-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Как установило следствие, водитель на своей «Ладе Гранта» по дороге между хутором Кирпичевскии и городом Новоаннинский ехал с большим превышением скорости. Мужчина хотел обогнать попутку, но столкнулся с отечественной легковушкой и вытолкнул ее в кювет. 65-летняя пассажирка перевернувшейся машины умерла на месте аварии, 68-летнего водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. А на виновника ДТП завели уголовное дело за нарушение ПДД.

- После сбора необходимых доказательств, уголовное дело направлено в суд Новоаннинского района, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.