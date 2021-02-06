Новые случаи коронавируса обнаружили в 16 районах Волгоградской области

В ковидных больницах более 3,3 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня число заболевших коронавирусом за сутки чуть выросло – 235 человек. Из них 90 человек – жители Волгограда, 39 человек из Волжского и 16 пациентов из Михайловки. Заметный прирост в Камышине и Серафимовичском районе – по 12 заразившихся ковидом. Немало заболевших в Николаевском и Палласовском районах – плюс 11 человек за сутки. А в Среднеахтубинском районе и Фролово на 6 февраля по 10 инфицированных. Отличился и Жирновский район – плюс 8 новых случаев коронавируса. В целом помимо крупных городов коронавирус обнаружили в 16 районах Волгоградской области.

По данным оперштаба, в половине районов области зафиксировали от одного до четырех новых случаев коронавируса. Четыре человека добавил в списки ковидных пациентов Ленинский район, по три - Светлоярский и Урюпинский, двоих – Быковский. А в Котовском, Еланском, Руднянском и Нехаевском на сегодня по одному заболевшему.