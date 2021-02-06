Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали в Волгоградской области

Умершие проживали в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Палласовском районе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На 6 февраля в Волгоградской области зафиксирован печальный суточный рекорд смертности – сразу семь смертей от коронавируса подтвердил оперативный штаб. Среди умерших пятеро мужчин и две женщины в возрасте от 53 до 79 лет. У шестерых из них были патологии сердца, у двоих - эндокринной системы. География печальной статистики на сегодня – Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск и Палласовский район.

Большинство умерших от коронавируса на сегодня пошли к врачу на второй-третий день после того, как почувствовали, что заболели. И только 56-летний волгоградец и 53-летняя женщина из Урюпинска попали в ковидные госпитали, когда болезнь зашла уже слишком далеко.

- Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно, - сообщили о них в оперштабе.

В детской больнице №8 скончался 64-летний волгоградец, в горбольнице №2 Волжского – местный 79-летний мужчина, еще один волжанин 64-х лет умер в перепрофилированном под ковид наркодиспансере. Врачи местных больниц не смогли спасти 56-летнего камышанина и 65-летнюю женщину из Палласовского района. Все усилия медиков не принесли результата.