Двое детей и женщина пострадали в ДТП с двумя легковушками в Волгоградской области

Легковушка вылетела на встречку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое маленьких детей пострадали в ДТП с участием двух легковушек накануне в городе Урюпинске Волгоградской области. Авария случилась около девяти часов вечера на улице Репина. В начале улицы ехавшая за рулем ВАЗ-21103 41-летняя женщина водитель вылетела на встречку и врезалась в «Лада Гранта». По предварительным данным, женщина не смогла справиться с управлением автомобилем. Сама она не пострадала, как и 38-летний водитель «Лады Гранта». А вот трое пассажиров второго автомобиля оказались в больнице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в результате ДТП получили различные травмы 58-летняя женщина, а также 4-летняя и 6-летний пассажиры автомобиля «Лада Гранта». Всех их на скорой отвезли в больницу.

Также в пятницу в Волгоградской области пострадали сразу пять пешеходов, в том числе 10-летний мальчик. Одна из сбитых женщин скончалась в больнице.