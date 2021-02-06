Пятеро пешеходов попали под колеса авто на дорогах Волгограда и области

На больничной койке оказались три женщины и ребенок. Фото: Виктор Гусейнов

Сразу пятеро пешеходов попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки на дорогах Волгограда, Волжского и Михайловки. Самым резонансным ДТП с участием пешехода стал трагический случай в Советском районе областного центра, где пенсионерку насмерть сбил автомобиль Росгвардии. В центре Волгограда на улице Балонина 30-летняя женщина попала под микроавтобус на нерегулируемом пешеходном переходе. А вечером в Ворошиловском районе под колесами «ГАЗ-31105» оказалась 35-летняя волгоградка. Женщина переходила дорогу на улице Череповецкой на «красный» сигнал светофора.

В Волжском в девятом часу вечера на улице Профсоюзов 41-летняя женщина-пешеход также попала под машину на «зебре». А в Михайловке решившего перебежать дорогу в неположенном месте 10-летнего мальчика сбил 31-летний водитель на ПАЗике.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, четверо пострадавших в ДТП пешеходов с различными травмами сейчас находятся в больницах, а 69-летняя пенсионерка, которую сбили росгвардейцы, скончалась в стационаре.