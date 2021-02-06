В Волгограде загорелась электропроводка в девятиэтажке

Пожарные ликвидировали возгорание через 10 минут после вызова. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Беспокойный вечер пятницы выдался у жителей одного из домов в Советском районе Волгограда. В девятиэтажке на улице Казахской около семи часов вечера загорелся электрощиток. Клубы едкого дыма быстро расползались по подъезду, так что жильцы сразу вызвали пожарных. Прибывшие на место ЧП огнеборцы быстро потушили горящую электропроводку. Так что никто из жильцов не пострадал. Если не считать пропахшего дымом и покрытых копотью стен подъезда, а также отключения подачи электроэнергии.

- Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.54, - сообщали «КП-Волгоград» в региональном ГУ МЧС. – По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В отличие от большинства дней пожарные 5 февраля выезжали на вызов всего несколько раз. За сутки в области зафиксировали лишь пять пожаров, в том числе одно загорание мусора.