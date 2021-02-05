Волгоградцев предупреждают об ухудшении видимости на дорогах из-за снегопада

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

На Волгоградскую область с севера движется холодный фронт. Он принесет с собой не только похолодание, но и обильный снегопад. В Упрдор Москва-Волгоград уже привели технику в режим повышенной готовности: на волгоградские трассы готовы вывести 184 спецмашин для расчистки.

- Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль трасс, 6 и7 февраля в Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, местами метель, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. На некоторых участках возможно ухудшение видимости до 500 метров, - предупреждают в дорожной организации.

В Упрдоге подготовили как технику, так и противогололедные материалы.

- Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать действия механизированных бригад в режиме реального времени. Дежурство на трассах ведется круглосуточно, - отчитываются в Упрдор Москва-Волгоград.

И призывают водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники.

В случае нештатной ситуации на трассе обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: - в Волгоградской области: (8442) 50-31-22.