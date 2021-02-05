Волгоградца отправят в колонию за выдуманный угон и пьяное ДТП

В Волгограде 29-летнего мужчину ждет колония за то, что он устроил ДТП в пьяном виде, а потом еще и соврал, что его машину угнали. Прокуратура Волгограда уже утвердила ему обвинительное заключение. Грозит волгоградцу до 7 лет лишения свободы.

Случилось это, напомним, 1 ноября 2020 года. В тот день волгоградец устроил застолье с родственниками. Как водится, посидели, выпили. А вечером мужчина предложил супруге поехать на дачу. Женщина согласилась, да еще и прихватили с собой двухлетнюю дочь. Но по пути нетрезвый водитель не справился с управлением и попал в аварию. Машину снесло на обочину и она врезалась в световую опору. Девочка и женщина получили серьезные травмы. Но, чтобы избежать ответственности, вызывать полицию на место ДТП мужчина не стал. Он отправил пострадавших в больницу на такси, а сам уехал домой. На следующий день он позвонил в службу 112 и сообщил, что его машину угнали.

- Но при расследовании причин ДТП сотрудники УМВД по Волгограду вскрыли обман. Впоследствии волгоградец во всем сознался. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение по двум статьям – «за совершение ДТП в пьяном виде, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «за заведомо ложный донос». Дело направили в суд, - сообщают КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.