Снег, штормовой ветер и 16 градусов мороза: выходные в Волгограде будут холодными

Волгоградцам не долго пришлось выходить на улицу в демисезонных вещах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоград и область вернулась зима. Грязи и луж после оттепели в субботу уже не будет. Они заледенеют и покроются снегом. Ближайшей ночью и днем 6 февраля ожидается переменная облачность. В ночные часы пойдет снег от небольшого до умеренного, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. В течение субботы снег продолжится в отдельных районах региона, будет метель. Испортит впечатления от зимней погоды штормовой ветер. В Волгоградской области он будет дуть с запада со страшной силой – до 20 метров в секунду. Также за окном ударит мороз.

В районах области ночью температура воздуха будет от 6-ти до 11-ти градусов со знаком «минус». По северу региона столбики термометров упадут до -16. Завтра днем - от 4-х до 9-ти градусов ниже нуля. Морозно будет и в самом Волгограде. В ночь с пятницы на субботу похолодает до -6-8 градусов. Завтра днем – 4-6 мороза.

В воскресенье, по данным портала «Яндекс.Погода», в Волгограде также пойдет снег. Ночью температура воздуха будет -12 градусов, днем – 6 со знаком «минус».