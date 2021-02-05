Волгоградский «Ротор» одержал очередную победу на сборах в Белеке

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» 5 февраля на втором сборе в турецком Белеке провел второй контрольный матч. В соперниках у волгоградской команды была «Славия» из Софии. Этот коллектив на зимнюю паузу в высшем дивизионе чемпионата Болгарии ушел на предпоследнем, 13-м месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что главным тренером в «Славии» работает известный российский специалист Александр Тарханов.

«Ротор» на матч с болгарами вышел в следующем составе: Йосип Чондрич, Владимир Медведь, Дмитрий Вершков, Азат Байрыев, Дмитрий Шомко, Гиорги Арабидзе, Олег Алейник, Евгений Песегов, Сергей Серченков, Андрес Понсе и Илья Кожухарь. Последний – это футболист ростовского СКА, который находится в стане сине-голубых на просмотре. Нападающий уже принимал участие в первом матче «Ротора» на этом сборе, когда волгоградцы обыграли казахстанский «Актобе». 20-летний габаритный Кожухарь в текущем сезоне группы 1 Профессиональной футбольной лиги (второй дивизион) забил 7 мячей в 15-ти играх.

В матче «Ротор» - «Славия» на 20-й минуте счет открыли волгоградцы. Футболист болгарской команды сыграл рукой в своей штрафной, за что «Славия» была наказана 11-метровым ударом. Пенальти реализовал Олег Алейник. А спустя 5 минут счет снова стал равным. Команда из Софии провела атаку правым флангом, пошел навес в штрафную сине-голубых, где игрок «Славии» после удара в падении поразил цель. И все же на перерыв соперники ушли при преимуществе подопечных Александра Хацкевича. На 39-й минуте Сергей Серченков сделал подачу с левого края поля в чужую штрафную, где мяч в сетку переправил Илья Кожухарь. Интересно, этим забитым голом нападающий СКА заработал себе на контракт с «Ротором»?

Не успел начаться второй тайм, как «Ротор» забил еще. Теперь отличился Андрес Понсе. А ассистировал снова Серченков. Но больше счет во встрече не менялся, итог 3:1. По ходу второй 45-минутки Александр Хацкевич сделал всего 3 замены: Олег Кожемякин вышел вместо Азата Байрыева, Илья Кожухарь уступил место Камилю Муллину, а Зурико Давиташвили сменил Серченков.

На сборах волгоградская команда провела уже 4 матча, в которых одержала 3 победы и раз сыграла вничью. Уже завтра, 6 февраля, «Ротор» проведет третий матч на сборе. Волгоградцы встретятся с лидером чемпионата Черногории – «Будочностью».