В Волжском умер основатель театра кукол «Арлекин» Александр Елохин

Фото: Театр кукол "Арлекин"

Печальная новость пришла сегодня, 5 февраля, из Волжского. На 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Александр Елохин. Он стал знаковым человеком в сфере культуры города-спутника. В 1990 году Александр Сергеевич основал театр кукол «Арлекин», оставался его бессменным художественным руководителем. Всю жизнь он дарил взрослым и маленьким жителям Волжского сказку. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волжской городской думе, Александра Сергеевича не стало после продолжительной болезни.

Александр Елохин родился в Ташкенте 1 января 1947 года. Он – выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии по специальности «актер драматического театра и кино». Также он получил диплом режиссера театра кукол этого же вуза. И всю творческую жизнь посвятил городу в Волгоградской области. Александр Елохин - почетный гражданин Волжского.

Прощание с Александром Сергеевичем состоится 8 февраля в 12 часов в театре кукол «Арлекин».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Елохина.