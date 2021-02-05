Суд потребовал ускорить уголовное дело экс-депутата гордумы Волгограда Евгения Щура

На том, чтобы сократить сроки изучения материалов дела, настояла прокуратура. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уже пять лет длится разбирательство в аферах, которые закрутили два экс-депутата гордумы Волгограда Евгений Щур и Алексей Зверев. Все это время идет следствие, и наказание за многомиллионные махинации с ОСАГО, они еще так и не получили. Сегодня, 5 февраля 2021 года, Центральный суд Волгограда по требованию следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Волгоградской области постановил ускорить процесс. Он дал последний месяц Евгению Щуру и его адвокатам на ознакомление с материалами уголовного дела.

Аферы экс-депутата следователи собирали долго и буквально по крупицам. В итоге материалы уголовного дела растянулись на 1897 томов. В последние 2,5 года адвокаты постоянно оттягивали сроки, поясняя, что мол, надо еще время для ознакомления.

Как выяснилось, в период с 16 августа 2018 года по 14 мая 2020 года Евгений Щур ознакомился с 1870 томами уголовного дела. А за последний год – с 14 мая 2020-го изучил только 9 томов. Притом, что во времени ознакомления его не ограничивали, но тратил он на это лишь несколько минут в день, когда мог изучать часами.

- Суд пришел к выводу, что экс-депутат и его адвокаты затягивают ход дела, что свидетельствует о злоупотреблении правом в ущерб интересам других участников процесса. Поэтому судья дал Щуру срок до 1 марта 2021 года на окончательное изучение с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградских судов.

Напомним, Евгений Щур и его коллега-депутат Алексей Зверев организовали несколько фрим, которые занимались подставными ДТП и получением страховых выплат по ОСАГО. Так на «липовых авариях» они заработали более 84 миллионов рублей. Щура обвиняют по 6 статьям УК. В последние 2,5 года он находится под домашним арестом.