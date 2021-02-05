Выдают себя за полицейских и выдумывают спецоперацию: волгоградцев предупредили о новом сценарии мошенничеств с картами

Каждый день десятки людей называют мошенникам данные своих карт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники с каждым днем придумывают все более оригинальные способы обмана держателей банковских карт. Похоже, у них в команде трудится сценарист, фантазия которого точно пригодилась бы на какой-нибудь киностудии. О новых способах обмана граждан в пятницу, 5 февраля предупредило управление МВД по Волгограду, сотрудники которого каждый божий день принимают пачки заявлений от обманутых волгоградцев. Суммы ущерба каждый день – сотни тысяч и даже миллионы.

То, что не надо верить на слово каждому звонящему, который представляется сотрудником службы безопасности банка, большинство людей наконец-то учли. И почти на каждый такой звонок отвечают приветствием «Вечер в хату». А вот звонящему с номера райотдела сотруднику полиции такое не скажешь. Мошенники, пользуясь сервисом подмены номеров, могут позвонить вам даже с телефона 02. А уж узнать имена-фамилии-должности реальных сотрудников вообще не сложно - все это в открытом доступе на сайте тех же правоохранительных органов.

- В некоторых случаях мошенники даже пытаются убедить потерпевших поучаствовать в «спецоперации» по задержанию банковских работников, по вине которых происходят списания денег со счета, а в случае отказа потерпевшего сотрудничать, запугивают привлечением к уголовной ответственности в качестве соучастников преступления, - предупреждают в УМВД по Волгограду.

И напоминают, что ни работники банка, ни полицейские никогда не будут у вас спрашивать пароли и коды из СМС. Если на том конце провода полковник или генерал вас об этом попросит, даже не сомневайтесь, что это преступники.