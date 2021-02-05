В 2020-м число ДТП на волгоградских трассах уменьшилось на 15%

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

Аварии на трассах зачастую серьезные: большие скорости приводят к печальным последствиям. Но есть участки на волгоградских трассах, где ДТП происходят наиболее часто. Именно на них дорожные службы акцентируют особое внимание. Так, в 2020-м специалисты Упрдор Москва-Волгоград устранили пять наиболее опасных аварийных участков. Что значит «устранили?

- Например, на участке трассы А-260 у села Мариновка на 3 километра продлили линию освещения. Также установили фонари на перекрестках на 149-м и 188-м км той же трассы. А на 83-м километре автодороги Р-22 «Каспий» (на подъезде к Элисте) оборудовали площадку для отдыха водителей. Кроме того, на трех участках установили 2,3 километра тросового барьерного ограждения по оси проезжей части для разделения транспортных потоков. В частности, такие «ограждения» появились на 777-м километре трассы «Каспий», на 86-м километре автодороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский в Калачевском районе и 37-м километре Р-22 в Светлоярском районе, - перечисляют в Упрдор Москва-Волгоград.

Еще дорожники установили светофор с кнопкой вызова у хутора Жирковский на трассе А-260, а в Дубовке на автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград устроили новую «зебру». Четыре светофора на трассах лентой-повторителем для лучшей видимости сигнала в темное время суток. Ну и поставили новые камеры видеофиксации:на 786-м и 883-м км трассы Р-22 «Каспий» и на 507-м км трассы Р-228.

- В итоге число аварий на волгоградских трассах сократилось на 15%, а количество погибших и травмированных в ДТП – на 25 и 22% соответственно, - отметил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.