Долгострой в ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде сдадут в феврале

Первый проблемный дом ЖК "Адмиралтейский" готовят к сдаче. Фото: АВО

Этой новости несколько сотен волгоградских семей ждали много лет: дом №2 в проблемном ЖК «Адмиралтейский» готовят к сдаче в эксплуатацию. Заселиться в многоэтажку на улице Фадеева в Красноармейском районе дольщики смогут уже в первом квартале 2021 года, ориентировочно это произойдет в конце февраля. Будущие жильцы вместе с представителями застройщика и властей побывали на строплощадке и осмотрели ход работ.

Как сообщили «КП-Волгоград» в инспекции госстройнадзора, строители «Пересвет-Юг» доделали фасад здания, подключили лифты, поставили межкомнатные перегородки и привели в порядок прилегающий к дому участок. Теперь основные силы доводящий долгострои до ума застройщик бросит на завершение третьего дома жилого комплекса. Его должны сдать во II квартале 2021 года.

Напомним, строить ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда начали еще в 2013 году. Сдать две высотки ООО «Строй-Сити» планировало в 2015-м. Но деньги дольщиков выводили «налево», стройку заморозили, возбудили уголовное дело. Вложились в долевое строительство 520 семей. После банкротства первого застройщика долгострои, готовность которых составляла около 80%, передали ООО «Пересвет-Юг».