В Волгограде риелтор пытался обмануть свою знакомую на 5,5 миллионов

Афера при продаже недвижимости у риелтора не прошла Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде риелтор решил «навариться» на собственной приятельнице. Причем знакомую он хотел обмануть на очень крупную сумму – на 5 миллионов 600 тысяч рублей. Однако афера не воплотилась в жизнь. Теперь на 55-летнего мужчину следователи возбудили уголовное дело – «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Еще в 2018 году к риелтору обратилась приятельница с просьбой помочь продать ее земельный участок. Покупатель нашелся очень быстро.

Коммерческая организация готова была купить недвижимость за 28 миллионов рублей. Такая сумма, наверное, вскружила голову риелтору, который решил «навариться» на сделке. Он начал вводить в заблуждение свою знакомую. Говорил, что договор купли-продажи будет подписан, когда волгоградка передаст ему 5 миллионов 600 тысяч рублей. По его словам, 5 миллионов пойдут руководству фирмы в качестве коммерческого подкупа за приобретение участка, 100 тысяч рублей – неизвестной женщине, которая якобы оказывает активное содействие в заключении сделки. Ну а еще 500 тысяч рублей – это стоимость его услуг, как риелтора. Волгоградка согласилась на эти условия, подписала агентский договор. Но потом преступную схему вскрыли полицейские.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. У него дома и на работе прошли обыски, изъяли карты памяти, компьютерную технику и необходимую документацию.