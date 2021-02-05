Держатели карт УРАЛСИБА могут получать соцвыплаты и пенсии после окончания ее срока действия

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Срок действия карт для получателей соцвыплат и пенсий из числа клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлен до 1 июля 2021 года. Даже с истекшим сроком действия владельцы карт смогут снимать с них средства в банкоматах и оплачивать покупки в POS-терминалах любого банка. Единственное условие – сторонние банки должны разрешать использование карт с ограниченным функционалом

Кроме того, как напоминает Банк УРАЛСИБ, с 1 июля текущего года все социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной системы «Мир». Поэтому клиентам необходимо получить карты до 30 июня. Их выдача бесплатна для всех граждан. Писать дополнительные заявления в Пенсионный фонд и сообщать номер счета не требуется. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57. После 1 июля пенсии и соцвыплаты не будут перечисляться на другие платежные системы.

Однако клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» могут сохранить и прежние карты международной платежной системы. Для этого нужно бесплатно оформить в отделении Банка карту «Мир» с новым счетом, и передать заявление о доставке пенсии или социальной выплаты на счет новой карты – в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения. В случае перевода пенсии на новую карту «Мир», вы сможете пользоваться ранее выпущенной картой международных платежных систем, в том числе, и после 30.06.2021 г.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»