Фото с места ДТП: МУП «Метроэлектротранс»

Снова в Волгограде из-за ДТП остановились трамваи, только на этот раз сам электротранспорт не пострадал. Вскоре после полудня в пятницу, 5 февраля, на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда столкнулись две легковушки. От сильного удара одну из машин отбросило на трамвайные пути. Оказавшийся поперек рельсов автомобиль полностью перекрыл движение электротранспорта. На время оформления ДТП, трамваи №3 и №4 будут ходить по сокращенному маршруту, минуя место аварии.

- Трамваи маршрута №3 и №4 временно работают в измененных границах через разворотные кольца на остановках «Радомская» и «Мончегорская», - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Возобновят движение на всем протяжении маршрута проходящие по улице Электролесовской трамваи, как только сотрудники ГИБДД завершат оформление аварии и машину уберут с путей.