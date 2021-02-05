В Волгоградскую область привезли более 22 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регион привезли 22 050 единиц препарата «Гам-КОВИД-Вак» Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Причем прививочные центры ранее такой большой поставки не получали. Волгоградцы активно начали записываться на уколы от COVID-19, из-за чего все запасы препаратов закончились. А при записи на вакцинацию через Госуслуги жителей региона лишь отправляют в лист ожидания. Поэтому новая партия оказалась многочисленной. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в Волгоградскую область поставили еще 22 050 единиц «Спутника V» в однодозовых ампулах. Препарат, который еще называется «Гам-КОВИД-Вак», уже распределили по прививочным центрам.

Всего в Волгоградской области работает 37 прививочных центров, 12 из них – в Волгограде. Они открылись в поликлиниках №1, 2 (в двух филиалах), 3, 4, 28, 30, в больницах 3, 7, 11, 15, 16, «РЖД-Медицина». В Волжском уколы от коронавируса делают в больницах №1 имени Фишера, 2, 3, в Камышине – в горбольнице №1. Желающие привиться от ковида в Алексеевском, Даниловском, Жирновском, Иловлинском, Калачевском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Ленинском, Михайловском, Нехаевском, Новоаннинском, Октябрьском, Палласовском, Серафимовичском, Старополтавском, Суровикинском, Урюпинском и Фроловском районах могут это сделать на базе местных ЦРБ. В регионе планируют увеличить число прививочных центров до 55.

Добавим, в Волгоградской области завершили вакцинацию от коронавируса более 5,5 жителей. Они получил 2 дозы препарата. Всего привились около 17 тысяч волгоградцев.