Причину гибели рабочего на стройке в Волгограде назвал госстройнадзор

ЧП произошло на строительстве очистных сооружений для ливневой канализации. Фото: АВО

Инспекция госстройнадзора Волгоградской области опубликовала результаты проверки комиссии, которая занималась расследованием гибели бетонщика ООО Специальные сварные металлоконструкции» на строительстве очистных сооружений на набережной Волгограда в створе улицы 7-й Гвардейской. Трагедия произошла 30 октября 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, 38-летнего бетонщика завалило землей на строительстве ЛОСа. В тот день бетонщик вместе с двумя помощниками должен был собирать деревянные щиты. А заодно дать задание экскаваторщику, который должен был выкопать траншею для установки этих щитов. Однако при помощи техники весь объем работ выполнить не удалось. Тогда около 15.30 бетонщик решил закончить дело лопатой, хотя его и предупреждали, что это опасно. В тот момент, когда мужчина находился на дне рва глубиной в три метра, его засыпало грунтом. Коллеги не смогли его откопать. Сделать это удалось только при помощи спасателей около семи вечера. Бетонщик был уже мертв, он задохнулся под толщей земли.

- Причины, вызвавшие несчастный случай: нарушение трудовой дисциплины – бетонщик начал работы, не порученные руководителем работ, - говорится в заключении комиссии.