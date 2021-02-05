Дело о наезде росгвардейца на ребенка в Волгограде рассмотрит гарнизонный военный суд

Мировой судья не вынес решения, потому что привлекаемый к ответственности - военнослужащий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжаются разбирательства аварии, которую устроил подполковник Росгвардии. Сегодня, 5 февраля, дело об административном правоотношении рассматривал мировой судья. Однако никакого вердикта он не вынес, потому как привлекаемый к ответственности является военнослужащим. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, материалы указанного дела об административном правонарушении передали на рассмотрение по подсудности в Волгоградский гарнизонный военный суд.

Напомним, авария с участием подполковника Росгвардии Алексея Шашкина произошла 27 января в центре Волгограда. На перекресте улиц Балонина и Новороссийской водитель за рулем «Toyota Highlander» сбил 8-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по зебре. После наезда машины он встал и пошел дальше. Покинул место Дорожно-транспортного происшествия и внедорожник.